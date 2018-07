Neu Wulmstorferin meistert 100 Kilometer rund um Jena

Inka Barz aus Neu Wulmstorf meistert Langstreckenwanderung

. Sie war bei der Langstreckenwanderung "33. Horizontale - Rund um Jena" in Thüringen dabei: Die Ärztin Inka Barz aus Neu Wulmstorf hat kürzlich 100 Kilometer mit 2.300 Höhenmetern bei Temperaturen um 30 Grad gemeistert. Am Ende legte sie die Strecke in einer Zeit von 22:47 Stunden zurück.Wie berichtet, war die 46-Jährige im April dieses Jahres beim ebenfalls 100 Kilometer langen "Megamarsch" in Hamburg für wohltätige Zwecke mitgelaufen und hatte damit Spenden in Höhe von rund 3.780 Euro für den "Hamburger Gabenzaun" erwandert.Während der 100-Kilometer-Distanz rund um Jena bewies Inka Barz jetzt, dass sie diese Strecke auch dann beherrscht, wenn sie fast 30 Kilometer lang auf schmalen Wegen mit Steilhängen zurücklegen muss.Das allerdings habe sie einige Überwindung gekostet: Nach einem Start, der während der ersten sechs Kilometer "kaum mehr als ein Warm-up" gewesen sei, waren die kaum einen halben Meter breiten Pfade für die Medizinerin eine Herausforderung, der sie sich unter normalen Umständen nicht gestellt hätte, sagt sie. 30 Kilometer musste sie durchstehen - erst danach wurden die Wege wieder breiter. Nach 22 Kilometern erreichte Inka Barz den ersten Verpflegungspunkt, den zweiten nach 46 Kilometern, nachts um 3.30 Uhr.Nach Kilometer 60 erwarteten die Neu Wulmstorferin weitere Steilhänge, teilweise über Naturtreppen. Belohnt worden sei sie schließlich mit einem traumhaften Panoramablick auf Jena und das Saletal - allerdings wieder gefolgt von steilen An- und Abstiegen. Beim dritten Verpflegungspunkt kam sie nach 70 Kilometern an, beim vierten und zugleich letzten nach 85 Kilometern.Nach 22:47 Stunden kam Inka Barz ins Ziel, wo sie sich nach ihrem Abenteuer in Thüringen mit ausreichend Getränken und einer echten Thüringer Bratwurst belohnen konnte.