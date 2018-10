Positive Nachrichten von der Friedenskirche

Beliebtes "Over Flow" und neuer Pastor



os. Buchholz. Vor der sechsten Auflage der Veranstaltung "Over Flow" ziehen die Veranstalter ein positives Zwischenfazit: "Unsere Idee ist voll aufgegangen", freut sich Uwe Ruschmeyer von der Friedenskirche Buchholz. Zwischen 50 und 80 Gäste trafen sich jedes Mal im Café Migo in der Buchholzer Fußgängerzone (Breite Str. 16), um sich bei Live-Musik und in lockerer Atmosphäre kennen zu lernen. In diesem Jahr gibt es noch zwei Ausgaben von "Over Flow", und zwar an den Samstagen 20. Oktober und 17. November, jeweils ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

• Die Mitglieder der Friedenskirche hatten jüngst noch einen zweiten Grund zur Freude: Nach dem Abschluss seiner Ausbildung wurde Johannes Justus zum Pastor ordiniert. Rund 350 Gäste nahmen am Festgottesdienst in der Kirche an der Soltauer Straße 77 teil. Justus ist nun neben Christian Bach als zweiter hauptamtlicher Pastor tätig sein und sich u.a. um die Konfirmanden und um die Jugendarbeit kümmern. Johannes Justus wurde in Kasachstan geboren, mit seiner Ehefrau Tanja hat er zwei Töchter.