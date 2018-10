Radfahrer bitte absteigen

Aufsteller auf dem Buchholzer Wochenmarkt sollen Radler ausbremsen

Auf dem beliebten Buchholzer Wochenmarkt kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Unstimmigkeiten, weil Fahrradfahrer meinten, mitten durch die belebte Fußgängerzone fahren zu müssen. Die Stadt Buchholz hat jetzt reagiert und am vergangenen Samstag erstmals orangefarbene Aufsteller mit der Aufschrift "Radfahrer absteigen" gut sichtbar in den Zugängen zum Wochenmarkt platziert. Offenbar mit Erfolg: Der Marktmeister habe berichtet, dass es zu keinen Komplikationen gekommen sei, erklärt Stadtsprecher Heinrich Helms.Auch die Polizei hatte die Stadt auf die Radfahrer aufmerksam gemacht, die im Marktgeschehen stören. Eigentlich sollten die Aufsteller bereits früher platziert werden. Allerdings habe es länger als erwartet gedauert, bis die Hinweisschilder produziert und ausgeliefert werden konnten, berichtet Heinrich Helms.