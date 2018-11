Spendengelder aus Ostsee-Rallye

"Team Heidegeister" übergibt jeweils 765 Euro an Montessori Kinderwelt und Förderverein Sportplatzneubau



In 16 Tagen mit dem Auto rund um die Ostsee - diese Strapaze nahmen die Buchholzer Jörg Passlack und Christian Bartz im Juni und Juli beim Baltic Sea Circle auf sich. Jetzt gab es das positive Nachspiel der Rallye: Passlack und Bartz übergaben die Spenden in Höhe von 1.530 Euro, die sie während der Veranstaltung von privaten Spendern gesammelt hatten, zu gleichen Teilen an den Verein Montessori Kinderwelt in Seppensen und den Förderverein Sportplatzneubau des SV Holm-Seppensen.Das Geld bei der Montessori Kinderwelt soll in das Außengelände investiert werden. "Wir werden uns noch abstimmen, für welche Maßnahme wir das Geld genau verwenden", sagt Sve Betz, 2. Vorsitzende des Vereins. Die andere Hälfte der Spendensumme fließt in den Sportplatzneubau des SV Holm-Seppensen. Wie berichtet, baut der Verein am Tostedter Weg einen neuen Fußball-Rasenplatz und ein Vereinsheim.Jörg Passlack und Christian Bartz zogen trotz der teilweise strapaziösen Fahrt ein positives Fazit der Rallye. "Bei mir hat sich eine große Tiefenentspannung eingestellt", berichtet Jörg Passlack. Es habe gutgetan, einmal für längere Zeit nicht an die Arbeit zu denken. Daran konnten auch Schwierigkeiten wie bei der Einreise nach Russland, als es Probleme mit den Pässen gab, nichts ändern.• Ihre Fahrt haben die Spender in einem Tagebuch auf www.team-heidegeister.de zusammengefasst.