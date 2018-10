Stauden und Sträucher für Bienen in Sprötze gepflanzt

Die Pflanzaktion der Initiative "Unsere Dörfer für Bienen und Insekten" am vergangenen Wochenende war ein toller Erfolg: 30 Helfer brachten rund 300 Stauden, Kräuter und Beerensträucher sowie Hunderte Krokusse auf sechs kommunalen Flächen in Sprötze in die Erde. "Das Ziel dieser Aktion ist es, den Bienen und Insekten zukünftig mehr Nahrungsquellen anzubieten und gleichzeitig das Ortsbild zu verschönern", erläutert Monika Köster, eine der Initiatorinnen.240 Pflanzen wurden von der Firma "LA’BIO!" gestiftet, weitere Pflanzen sowie Muttererde, Dünger, Gerätschaften und gutes Fachwissen von der Friedhofsgärtnerei Grugel beigesteuert. Die Pflanzhelfer waren ab 11 Uhr voller Elan in kleinen Teams unterwegs und haben sich über das optimale Wetter gefreut. Der Boden war durch den Regen der Vortage glücklicherweise nicht mehr ganz so trocken.Zur Stärkung gab es in der Mittagspause heiße Suppen und Getränke und nach erfolgter Arbeit Kaffee und Kuchen. Am Ende waren alle Beteiligten mit dem Verlauf der Aktion zufrieden.