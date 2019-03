Steinway-Flügel wird grundsaniert

Buchholzer Veranstaltungszentrum Empore erhält 25.000-Euro-Spende von der Sparkasse Harburg-Buxtehude

"Das ist ein großes Geschenk für die Kultur. Ich bin überglücklich über diese Spende." Das sagte Onne Hennecke, Geschäftsführer des Buchholzer Veranstaltungszentrums Empore, am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Die Sparkasse Harburg-Buxtehude stellt der Empore 25.000 Euro zur Verfügung, mit dem Geld soll in den kommenden vier bis fünf Monaten der Steinway C-Flügel des Veranstaltungszentrums grundsaniert werden.An dem Instrument, das vor 25 Jahren für rund 150.000 D-Mark angeschafft wurde, werden u.a. die Hammerköpfe und die Hebeglieder saniert, die Pedalanlage eingestellt. Danach wird der Flügel neu intoniert. Die Arbeiten werden in der Steinway-Manufaktur in Hamburg-Bahrenfeld ausgeführt."Seit es die Empore gibt (1991, d. Red.), haben wir uns noch nie über eine so hohe Zuwendung freuen dürfen", erklärte Onne Hennecke. Das Geld kommt zur rechten Zeit. Wie berichtet, investiert die Empore in diesem und im kommenden Jahr bereits rund 430.000 Euro in die Modernisierung des Hauses. U.a. sind die Reparatur der defekten Wände (80.000 Euro) sowie eine Erneuerung des Bühnenvorhanges inklusive Brandschutzimprägnierung (20.000) und der Bestuhlung (120.000 Euro) vorgesehen."Wir sind der Empore seit vielen Jahren sehr verbunden. Es ist toll, was hier passiert und welche Künstler Onne Hennecke und sein Team nach Buchholz holen", erklärte Cord Köster, Regionaldirektor der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Die Empore habe einen einmaligen Status in der Region. "Hier ist unsere Spende sinnvoll angelegt", sagte Köster. Es sei die höchste Zuwendung, die die Sparkasse je im kulturellen Bereich gemacht hat.Die große Resonanz auf das von der Sparkasse gesponserte Konzert des Pianisten Haiou Zhang in der Empore habe sein Unternehmen "beflügelt", erklärte Wilfried Wiegel, Leiter Marketing bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Deshalb werde man erneut ein Konzert mit Zhang anbieten. Der Vorverkauf für die Veranstaltung am 30. August beginnt in Kürze.