Tag der offenen Tür: Einblicke ins Schulleben

Realschule und Gymnasium am Kattenberge in Buchholz laden am 29. März ein / Offizielle Einweihung des GAK-Schulackers

Am kommenden Freitag, 29. März, kann es voll werden im Schulzentrum am Kattenberge (Sprötzer Weg 33): Parallel laden die Realschule und das benachbarte Gymnasium zum "Tag der offenen Tür" und geben Interessierten die Gelegenheit, das Schulleben kennenzulernen.• In der Realschule sind Eltern und ihre Kinder sowie ehemalige Schüler von 15 bis 18 Uhr willkommen. Die Schüler haben eine Menge vorbereitet, z.B. ein Märchenquiz, Informationen über Robotik und den "Cosplay"-Wettbewerb, 3D-Druck, Bastelaktionen sowie die Vorstellung des Afrikaprojekts. Für das leibliche Wohl ist mit einem reichhaltigen Buffet sowie Mix-Getränken ohne Alkohol bei der "Bar ohne Promille" gesorgt. Bei einer Tombola gibt es mehr als 200 attraktive Preise zu gewinnen.• Das Gymnasium (GAK) gibt von 15.30 bis 18 Uhr einen Einblick ins Schulleben, z.B. in den MINT-EC-Exzellenzzweig, den Musikzweig, die "Humanitäre" sowie die "Sportfreundliche Schule". "Wir sind froh, unsere lebendige und aktive Schule wieder den künftigen Fünftklässlern und deren Eltern präsentieren zu können", erklärt Schulleiter Armin May. Natürlich seien auch aktive und ehemalige Schüler willkommen. Auch hier ist für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.Bereits ab 14 Uhr lädt das GAK-Team zur offiziellen Einweihung des Grundstücks ein, auf dem bereits erfolgreich das "Ackerprojekt" durchgeführt wird. Die Schüler der siebten und achten Klassen bewirtschaften u.a. die Ackerfläche, die jahrgangsübergreifende "Hühnergruppe" züchtet und betreut Hühner (das WOCHENBLATT berichtete). Begleitet wird die Veranstaltung von der Bigband des GAK sowie von Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse.