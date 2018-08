Thema Insekten: Jetzt bewerben um den Umweltpreis der Stadt Buchholz

os. Buchholz. "Warum sind Insekten so wichtig?" - unter diesem Motto steht der Umweltpreis der Stadt Buchholz in diesem Jahr. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 30. September.

Die Stadt greift ein Thema auf, das viele Menschen bewegt: Wenn die Insekten sterben, fehlen die Bestäuber vieler Nahrungsmittel. Mit dem Motto des Umweltpreises will die Stadt deshalb private Initiativen, Schulen, Kindergärten und Vereine motivieren, sich mit nachhaltigen Projekten für den Erhalt von Bienen, Hummeln & Co. zu engagieren.

Die besten Beiträge werden mit bis zu 2.500 Euro prämiert. Die Unterlagen sollten eine detaillierte Beschreibung des Projekts mit konkret geplanten oder in Auftrag gegebenen Maßnahmen, eine Ortsangabe und einen Lageplan enthalten. Ansprechpartner ist Grünamtschef Thomas Söller (Tel. 04181-214530 oder thomas.soeller@buchholz.de).