Tierisch viel Spaß für Zwei- und Vierbeiner

Sommerfest im Tierheim Buchholz / Seepferdchen-Abzeichen für mutige Schwimmer



kb. Buchholz. Spannende Informationen rund um tierische Themen, Führungen durch die Einrichtung und nicht zuletzt die große Seepferdchenaktion am Schwimmteich: Beim Sommerfest rund um das Tierheim in Buchholz kommt garantiert keine Langeweile auf. Am Sonntag, 26. August, von 11 bis 17 Uhr sind alle Besucher am Holzweg 25 willkommen.

Egal, ob sie das Tierheim schon kennen oder zum ersten Mal dort sind, die Gäste erwartet beim Sommerfest ein buntes Programm und reichlich Abwechslung. Erfrischender Höhepunkt für die vierbeinigen Besucher: Kleine und große Hunde können im Schwimmteich auf dem Hundeauslaufplatz ihr Seepferdchen machen. Als Belohnung winkt ein Seepferdchen-Abzeichen für das Halsband. Die Aufgabe - kurz ins Wasser springen und ein Spielzeug herausholen - erscheint einfach. "Doch manch ein Hund braucht etwas tierische Unterstützung", weiß Tierheimleiterin Melanie Neumann. "Wir lassen dann einen unserer erfahrenen Schwimmer vormachen, wie es geht, und schon hüpfen auch die zögerlichsten Vierbeiner ins kühle Nass", erzählt Neumann.



Darauf können sich die Besucher noch freuen:

• Kerstin und Stefan Habecke bieten Spielzeug für Tiere an.

• Eine spannende Erfahrung ist es, sich einem Blindenführhund anzuvertrauen. Natürlich unter Begleitung erfahrener Hundeführer.

• An seinem Infostand informiert der Sportverein Blau-Weiss Buchholz über sein Sportangebot.

• Kerstin Eisenblätter berät rund um das Thema Tierheilpraktik.

• Ebenfalls mit einem Infostand vertreten ist die Fahrschule Grau.

• Experte für gesunde Haustierkost ist die Firma BacoTex.

• Zum ersten Mal beim Sommerfest dabei ist der Hundesalon Fellissimo.

• Die Hundeschule "Dogs Zentrum Nordheide" informiert.

• Kreative Ideen für Hunde und Katzen präsentiert "Lisa's Leinentraum".

• Am Flohmarktstand winken tolle Schnäppchen.

• Für Kaffee und Kuchen, Gegrilltes, Hähnchenkeulen und Salate sowie Getränke ist ebenfalls gesorgt.



Nicht entgehen lassen sollten sich die Besucher des Sommerfestes eine der Führungen durch das Tierheim. Hier kann man erleben, wie gut die Vierbeiner und Vögel am Holzweg untergebracht sind und welche tollen Möglichkeiten z.B. der Hundeauslaufplatz bietet. Gegen Mittag findet zudem eine Vorstellung der im Tierheim lebenden Hunde statt. "Wenn alles wie geplant klappt, werden wir sogar das eine oder andere kleine Kunststück zeigen", macht Melanie Neumann neugierig. In jedem Fall ist die Vorstellung eine gute Gelegenheit, die Vierbeiner und ihre Charaktere kennenzulernen.