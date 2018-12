Wie in den Vorjahren führte die Fleischerei Harms in Holm-Seppensen eine Weihnachtstombola zugunsten des Fördervereins Sportplatzbau durch. Den Erlös in Höhe von 500 Euro übergab jetzt Jens Harms an den Vorsitzenden des Fördervereins, Henrik Behrndt.Wie berichtet, unterstützt der Förderverein den Bau des neuen Sportplatzes des SV Holm-Seppensen. Im Frühjahr 2019 soll der Rasenplatz am Tostedter Weg eingeweiht werden.