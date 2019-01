Weniger Müll am Brunsberg

Im 23. Jahr in Folge sammelten jetzt die Blau Weiss Buchholz-Läufer bei ihrem Trainingslauf die Müllreste der Silvesternacht am Brunsberg ein. Erfreulich: Sie fanden erneut weniger Knallkörperreste und anderen Unrat als in den Vorjahren. Es ist natürlich nicht jedermanns Sache, nach einer durchfeierten Silvesternacht schon gleich am Neujahrsmorgen einen Trainingslauf zu absolvieren und dann auch noch Müll zu sammeln. "Aber es macht nicht nur Freude, in aller Früh in der Natur zu laufen, sondern auch, einen Dienst im Sinne der Natur zu absolvieren. Deshalb bedanke ich mich bei allen Mitläufern für ihre Beständigkeit bei diesem Traditionslauf“, so Arno Reglitzky.