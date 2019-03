"Wer in Jogginghose kommt, hat keine Chance"

Tipps von Profis beim Bewerberfachtag in der Realschule am Kattenberge in Buchholz



"Besonders gut hat mir gefallen, dass wir Tipps bekommen haben, wie wir uns bei unseren Bewerbungen von der Masse abheben können", sagt Emily Fitschen-Rüffer. Die Neuntklässlerin gehörte zu rund 100 Schülern der Realschule am Kattenberge, die jetzt am Bewerbertag teilnahmen. Vertreter von zwölf Unternehmen aus Buchholz und Umgebung gingen mit den Jugendlichen ihre Bewerbungsunterlagen durch, simulierten Bewerbungsgespräche und informierten über ihren Betrieb bzw. das jeweilige Berufsfeld.Die Bewerbungsgespräche wurden in kleinen Gruppen von bis zu zehn Schülern gehalten. Anschließend gab es Verbesserungsvorschläge von den Personalexperten. Lasse Gezeck, Fachleiter Wirtschaft an der Realschule, betont: "Firmenvertretern gegenüberzusitzen, die häufig Bewerbungsgespräche führen, hat eine andere Qualität, als Simulationen mit Lehrern oder Mitschülern durchzuführen."Im Vorfeld mussten sich die Schüler für drei Firmen entscheiden, mit denen sie das Training durchführen wollten. Sie informierten sich über die Unternehmen und die Berufsfelder. Die Firmenvertreter gaben dem Teilnehmer eine klare Rückmeldung. Sie verdeutlichten, dass auch das Outfit wichtig ist. "Wer in Jogginghose kommt, hat den Sinn der Veranstaltung nicht verstanden. Wir achten beim Bewerberfachtag auch auf angemessene Kleidung", betont Lasse Gezeck.Auch für die Unternehmen lohnt sich die Teilnahme am Bewerberfachtag: In den vergangenen Jahren sind durch die Kooperation mit der Realschule schon einige Ausbildungsverhältnisse entstanden.• Diese Unternehmen waren beim Fachtag dabei: BMW, Sparkasse Harburg-Buxtehude, Bundesagentur für Arbeit, Rewe, Milford Tee, OTG, Grundt - der Beschrifter, Autohaus Kuhn+Witte, AOK, Beisner Druck, Krankenhaus Buchholz und Finanzamt Buchholz.