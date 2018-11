Wer war denn Gorsch Fock?

Schon wieder ein falsches Verkehrsschild in Buchholz aufgestellt



Baufirmen scheint es in Buchholz besonders schwer zu fallen, Umleitungen fehlerfrei auszuschildern. Schon wieder ist ein fehlerhaftes Verkehrsschild aufgestellt worden. Mit dem Schild wird auf die mehrtägige Sperrung der "Gorsch-Fock-Straße" hingewiesen. In der "Gorch-Fock-Straße" - so die richtige Schreibweise des im Ersten Weltkrieg gefallenen Schriftstellers - wird derzeit die Fahrbahn saniert.Wie berichtet, war zuletzt an der Soltauer Straße auf eine Umleitung nach "Suerhoop" hingewiesen worden - ein "o" zu viel für die Buchholzer Ortschaft Suerhop.