Wissenschaftler und Mann der leisen Töne: Dr. Ehrhard Deisting ist tot

Dr. Ehrhard Deisting ist tot. Der Vorsitzende des Geschichts- und Museumsvereins (GMV) Buchholz starb in der vergangenen Woche im Alter von 77 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit.Seit 2005 stand Deisting mit großem Engagement an der Spitze des GMV. Unter seiner Ägide wurde das Museumsdorf Sniers Hus in Seppensen ausgebaut, gerade der Bau der historischen Schmiede wäre ohne die Liebe zur Archäologie und Heimatkunde des Vereinsvorsitzenden nicht möglich gewesen.Weggefährten würdigen den Verstorbenen als ausgezeichneten Forscher und Wissenschaftler und "hervorragenden Menschen". Dabei stellte Deisting immer die Ergebnisse seines Tuns in den Vordergrund, er war ein Mann der leisen Töne. Im Jahr 2015 erhielt Deisting den Bürgerpreis des Landkreises Harburg für sein Lebenswerk.