Wunschbaum in "Das Futterhaus": Geschenke für die Tiere

Ein kuscheliges Hundebett, ein Kratzbaum, Spielzeug oder Spezialfutter - diese und viele weitere Wünsche von pelzigen Vier- und befiederten Zweibeinern hingen in der Vorweihnachtszeit wieder an den Wunschbäumen in den "Das Futterhaus"-Filialen in Buchholz, Tostedt, Schneverdingen und Rotenburg von Anke Kressin-Pulla. Die Geschenke, die einen ganzen Schuppen füllen, übergaben sie und ihr Team jetzt an das Buchholzer Tierheim, wo die Freude riesig war.Lokale Wirtschaft"Wir bedanken uns bei allen Kunden, die für die Wunschbaum-Aktion gespendet haben", sagt Anke Kressin-Pulla. "Die Futterhaus-Mannschaft ist dankbar, dass der Wunschbaum so gut angenommen wird. Die Spendenbereitschaft wird von Jahr zu Jahr größer", fügt Ron Künitz, Filialleiter von "Das Futterhaus" in Buchholz, hinzu. Und so wird es auch im kommenden Jahr wieder Wunschbäume für Tiere geben.