Zehn Jahre Tagespflege in Buchholz

bim. Buchholz. Ihr zehnjähriges Bestehen feiert die Tagespflege Buchholz, Königsberger Straße 13a, am kommenden Samstag, 3. November, von 14 bis 18 Uhr mit einem Tag der offenen Tür, zu dem der Herbergsverein, Altenheim und Diakoniestation zu Tostedt, alle Interessierten herzlich einlädt. Die Gäste haben Gelegenheit, die Einrichtung, die Mitarbeiter und den Tagesablauf der zu betreuenden Senioren kennenzulernen. Außerdem wird ein Herbstmarkt mit Kunstgewerbeständen und Musik geboten. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen durch die Landfrauen sowie mit Glühwein gesorgt.

Als die Tagespflege vor zehn Jahren eröffnete, war es für den Herbergsverein die erste Einrichtung ihrer Art in der Nordheidestadt. "Es ist ungewöhnlich, dass der Herbergsverein außerhalb Tostedts Angebote macht. Das hat sich aber aufgrund des Bedarfs ergeben", erläutert Herbergsvereins-Geschäftsführer Helge Johannsen. Die Tagespflege in der Königsberger Straße in Buchholz befindet sich inmitten eines Wohngebietes. "Wir sind gut eingebettet in die Nachbarschaft und Teil des Lebens hier. Dafür sind wir sehr dankbar", so Johannsen.

14 Plätze stehen in der Tagespflege Buchholz zur Verfügung für Senioren, die noch zu fit fürs Altenheim sind, aber schon das eine oder andere Gebrechen haben. "Es ist ein schönes Angebot zwischen ambulanter und stationärer Betreuung", so Helge Johannsen. Mit der Tagespflege wird älteren Menschen ermöglicht, länger in den eigenen vier Wänden wohnen zu können und ihre betreuenden Angehörigen zu entlasten.

In der Königsberger Straße stehen zwei Gemeinschaftsräume mit genügend Platz für gemütliche Polstermöbel und Stuhlkreise für Aktivitäten wie Sitztanz oder Singkreise sowie eine große Küche für therapeutisches Kochen zur Verfügung. Bei schönem Wetter laden eine Terrasse und Sitzgelegenheiten auf der Rückseite des Gebäudes zum Kaffeetrinken und Klönen ein.

Nach einem gemeinsamen Frühstück werden die Senioren in Kleingruppen oder einzeln betreut und können Angeboten ihrer Wahl nachgehen. Zum Beispiel Gymnastik zur Förderung der Bewegungsfähigkeit oder Gedächtnistraining zur Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten - eben Beschäftigungsangebote, mit denen die Ressourcen erhalten werden sollen. Die Senioren haben zudem die Möglichkeit, in der Tagespflege zu duschen oder zu baden. Die persönlichen Bedürfnisse werden berücksichtigt. So gibt es auch Ruhe- und Rückzugsräume, falls ein Gast sich ausruhen oder einfach mal alleine sein möchte. Doch die werden eher selten genutzt, weiß Kim Holzwarth. Denn die meisten Senioren wollen lieber mitten im Geschehen sein.

Für die zu betreuenden Senioren gibt es auch einen Hol- und Bringdienst, über den das Unternehmen "Rolli Mobil & Service" beim Tag der offenen Tür informiert.

"Durch die überschaubare Größe der Einrichtung ist es hier familiär und gemütlich", sagt Kim Holzwarth. Davon können sich Interessenten nicht nur beim Tag der offenen Tür, sondern auch im Rahmen von kostenlosen Probetagen informieren. Allerdings: Die Tagespflege Buchholz ist derzeit ausgebucht. "Die Nachfrage ist groß", berichten Helge Johannsen und Kim Holzwarth. Wer einen Platz sucht, sollte sich daher schon frühzeitig anmelden.

Die Tagespflege wird von den Krankenkassen im Zuge des Pflegestärkungsgesetzes mit Tagessätzen gefördert.