100 Jahre SPD Buchholz: Weil kommt zum Jubiläum

Ministerpräsident stellt sich beim Festakt im Veranstaltungszentrum Empore den Fragen der Bürger

Seinen 100. Geburtstag feiert der SPD-Ortsverein Buchholz mit einem der prominentesten Sozialdemokraten: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil kommt am Montag, 25. März, zur Festveranstaltung ins Buchholzer Veranstaltungszentrum Empore (Breite Str. 10). Beginn ist um 19 Uhr. "Wir freuen uns über jeden Gast", betont SPD-Ortsvereinsvorsitzender Martin Gerdau.Mit Weil ist abgesprochen, dass er nicht nur einen Festvortrag hält, sondern auch für das SPD-Format "Auf ein Wort" zur Verfügung steht. Dabei sammelt Gerdau Fragen aus dem Publikum ein, die die Gäste auf einem Bierdeckel notieren. Noch vor Ort versucht der Ministerpräsident Antworten zu geben.Jeder Gast erhält von der SPD Buchholz eine Kurzversion der Dokumentation "100 Jahre SPD Buchholz", die Buchholz' Ex-Bürgermeister Prof. Dr. Götz von Rohr in aufwendiger Rechercherarbeit erstellt hat. Die Langversion mit 116 Seiten ist gegen eine Spende von 20 Euro erhältlich.In der Dokumentation lässt von Rohr die vergangenen 100 Jahre Revue passieren. Dabei bringt er die Geschichte der Buchholzer Sozialdemokraten stets in den Kontext der großen Politik. Der Buchholzer Ortsverein musste de facto dreimal gegründet werden: 1919 fanden sich in der euphorischen Stimmung nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Gründung der Weimarer Republik gerade unter den Bahnarbeitern und den Beschäftigten der Rütgerswerke viele Menschen, die der SPD beitreten wollten. Kurze Zeit später löste sich der SPD-Ortsverein in Zeiten der Hyperinflation wieder auf, wurde aber bereits 1926 neu gegründet. Die Sozialdemokraten stellten sich von Anbeginn scharf gegen die Nationalsozialisten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ging die SPD in Buchholz 1945 zum dritten Mal an den Start."Obwohl in Buchholz traditionell eher rechts gewählt wurde, stellten die Sozialdemokraten bereits viermal den Bürgermeister", berichtet Autor von Rohr. Heinrich Ficken war 1947 und 1948 Ortsoberhaupt. Als Bürgermeister in der Stadt - Buchholz erhielt im Jahr 1958 die Stadtrechte - folgten Margareta Braasch (1976-1981), Götz von Rohr (1991-1994) und Norbert Stein (2001-2006). Letzterer war das erste gewählte hauptamtliche Stadtoberhaupt von Buchholz.Auch im Landtag und im Bundestag war die SPD vertreten. Für Buchholz zuständig im Landtag waren: Hugo Wolff (Neu Wulmstorf, 1950/51), Philipp Helbach (Meckelfeld, 1955-1967), Prof. Dr. Jens-Rainer Ahrens (Asendorf, 1970-1990) und Silva Seeler (Buchholz, 1990-2013). Im Bundestag saßen: Paul Neumann (Stelle, 1965-1983), Prof. Dr. Ingomar Hauchler (Jesteburg, 1983-1998), Dr. Monika Griefahn (Buchholz, 1998-2009) und Svenja Stadler (Seevetal, seit 2013).Heute sieht Vorsitzender Gerdau die Buchholzer SPD gut aufgestellt. Die Zahl der Mitglieder hält sich stabil bei rund 200. "Auch stimmungsmäßig geht es aufwärts", erklärt Gerdau. Er sehe die Aufgabe der Lokalpolitiker auch darin, für die Bürger als Ventil zu fungieren, Informationen und Wünsche einzuholen und in die Landes- oder Bundespolitik weiterzutragen.Auf lokaler Ebene will Gerdau, der Mitglied im Buchholzer Stadtrat und im Kreistag ist, erreichen, dass "wir uns in Sachen Infrastruktur in der Politik einig werden". Auch der Wohnungsbau bleibe ein wichtiges Thema: "Vielleicht können wir mal ganz neu denken und autofreies Wohnen in Buchholz etablieren."