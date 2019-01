Ampel aus - Verkehr läuft

Buchholz: Könnte das eine Dauerlösung am Nordring an Wochenenden sein?



Auf ein Wort



Vor ein paar Wochen stand ich am Wochenende am Nordring in Buchholz im Stau. Aus Richtung Fachmarktzentrum in Richtung Innenstadt ging nichts mehr, weil an der Ampelanlage Hamburger Straße / Nordring immer maximal vier Autos abbiegen konnten, ehe die Ampel wieder auf Rot sprang. Am vergangenen Wochenende stand ich an der gleichen Stelle nicht im Stau: Die Ampel war aus, weil Platinen durchgebrannt waren. Folge: Der Verkehr lief bestens.Ich sehe einen direkten Zusammenhang zwischen Ampel(aus)schaltung und Staugefahr. Vielleicht können Landkreis Harburg und Stadt Buchholz einen Weg finden, die Ampel an dieser neuralgischen Kreuzung zumindest an den Wochenenden auszuschalten. Fließender Verkehr ist immer besser als stehender. In der Woche ist das nicht zu empfehlen, da zahlreiche Schüler den Nordring auf dem Weg zum Schulzentrum am Buenser Weg nutzen. Aber außerhalb der Schulzeiten eine gute Option.