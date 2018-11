Buchholzer Park nimmt Gestalt an

Unterhalb des Krankenhauses entstehen bis 2020 insgesamt 81 Wohneinheiten

Eines der größten Neubauvorhaben in Buchholz wird derzeit unterhalb des Krankenhauses umgesetzt: Im Projekt "Buchholzer Park" errichtet die "Buchholzer Park GmbH & Co. KG" sechs Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 81 Wohneinheiten. Das Areal, auf dem früher u.a. die Zivildienstschule stand, ist rund 1,1 Hektar groß.Hinter dem Neubauprojekt steht das Buchholzer Bauunternehmen Groth, das in Arbeitsgemeinschaft mit der Firma G. Effinger auch als Generalunternehmer tätig ist. Die Mehrfamilienhäuser entstehen in drei Baufeldern, geplant sind zwei Tiefgaragen und eine offene Parkebene. Die ersten Häuser sollen Ende 2019 fertiggestellt sein, der Rest bis März 2020 bezugsfertig sein, erklärt Karsten Groth auf WOCHENBLATT-Nachfrage.• Ursprünglich wollte der Landkreis Harburg auf dem benachbarten Grundstück auch ein Seniorenheim und die Kita "Zauberwald" unterbringen. Diese Pläne sind vom Tisch, in Kürze sollen die neuen Planungen vorgestellt werden.