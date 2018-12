Buchholzer Rat sagt "Ja" zum Doppelhaushalt

Lokalpolitiker stimmen mehrheitlich zu und kritisieren fehlenden Gestaltungsspielraum

Der Buchholzer Stadtrat hat mit großer Mehrheit für den Doppelhaushalt 2019/2020 gestimmt. 26 Lokalpolitiker votierten für das Zahlenwerk, sechs (drei AfD, drei Buchholzer Liste) stimmten dagegen, die vier FDP-Ratsmitglieder enthielten sich.Der Etat umfasst für jedes Jahr rund 97 Millionen Euro. Auf der Einnahmeseite sind die Einkommenssteuer (24,5 Mio. in 2019, 25,3 Mio. Euro in 2020) sowie die Gewerbesteuer (21,3 bzw. 21,8 Mio. Euro) die größten Posten, auf der Ausgabenseite die Kreisumlage (24,1 bzw. 24,9 Mio. Euro) und die Personalkosten der Stadt inklusive der drei städtischen Kitas (16,2 bzw. 16,8 Mio. Euro). Die angedachten Investitionen in Höhe von 19,8 bzw. 18.5 Mio. Euro können größtenteils nur durch neue Kredite finanziert werden (das WOCHENBLATT berichtete). Die Schulden steigen nach derzeitigem Stand auf mehr als 70 Mio. Euro im Jahr 2020.Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse betonte, dass das strukturelle Problem auf der Ausgabenseite liege. "Wir haben als Kommunen keine Mittel, wenn uns schnell steigende Ausgaben wie z.B. die Finanzierung der beitragsfreien Kindergartenbetreuung vom Land aufs Auge gedrückt werden", betonte er.Die Vertreter aller Parteien betonten, dass der finanzielle Spielraum des Stadtrates auf ein Minimum beschränkt sei, trotz derzeit sprudelnder Steuereinnahmen. "Das ist ein Risikohaushalt, der von jeder geringfügigen Veränderung ins Wanken gebracht werden kann", sagte Gabriele Wenker, Fraktionsvorsitzende der Grünen.Der Haushalt sei "ausgesprochen herausfordernd", erklärte Stefan Menk, stv. Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion. Großzügige Geschenke seien künftig nicht mehr machbar, betonte er mit Querverweis auf den CDU-Vorstoß, auch die Förderung für Vereine und Institutionen auf den Prüfstand zu stellen. Dafür kassierten die Christdemokraten im Stadtrat noch einmal deutliche Kritik von den anderen Parteien.AfD und FDP kritisierten, dass sämtliche Einsparvorschläge, die sie machten, kassiert wurden. Deshalb stimmten beide Parteien nicht für den Haushalt.Lesen Sie auch: Kostenschock beim Mühlentunnel-Neubau