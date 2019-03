"Can't you see, there's no planet B": Erfolgreiche Klimaschutzdemo in Buchholz

Auch bei der zweiten Klimaschutzdemonstration in Buchholz waren wieder zahlreiche Bürger, die meisten Schülerinnen und Schüler, dabei. Nach Schätzung der Veranstalter beteiligten sich trotz norddeutschen Schmuddelwetters 450 Teilnehmer an der Demonstration, die im Rahmen der weltweiten Aktion "Fridays for Future" stattfand.Mit lautstarken Sprüchen wie "Can't you see, there's no planet B" forderten die Demonstranten die Politiker auf, jetzt schnellstens zu handeln, um auch den kommenden Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. "Angesichts des Wetters sind wir mit der Teilnehmerzahl sehr zufrieden", erklärte Mit-Organisator Fritz Volkers. Positiv sieht er, dass der Forderungskatalog, den die Organisatoren vor der Demonstration an die Buchholzer Politik und Stadtverwaltung geschickt hatte (das WOCHENBLATT berichtete), gut angenommen werde. "Wir haben viele Rückmeldungen bekommen", berichtete Volkers. Erste Anträge aus der Politik zur Stärkung des Klimaschutzes in Buchholz würden bereits formuliert.Ob und wann die nächste Klimaschutzdemonstration in Buchholz stattfindet, steht derzeit noch nicht fest. Fritz Volkers wird diese nicht mehr organisieren, weil er jetzt einen Freiwilligendienst bei einem Naturschutzverein auf der Nordseeinsel Helgoland absolviert.