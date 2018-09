CDU-Kreisverband Harburg-Land wird 70 Jahre alt

Jetzt Karten sichern für den Jubiläumsball am 20. Oktober



Mit einem Jubiläumsball feiert der CDU-Kreisverband Harburg-Land sein 70-jähriges Bestehen. Wer am Samstag, 20. Oktober, ab 19 Uhr im Landgasthof "Zum Estetal" in Kakenstorf (Bergstr. 11) dabei sein möchte, kann ab sofort Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro im Bürgerbüro in Winsen (Rathausstr. 7) oder per E-Mail unter info@cdu-harburg-land.de erwerben bzw. bestellen.1948 starteten die Christdemokraten mit 40 Mitgliedern, heute ist der Verband mit rund 1.800 Mitgliedern innerhalb des Bezirksverbandes der größte Kreisverband. Wie sich die Partei und der Landkreis in den vergangenen sieben Jahrzehnten entwickelt hat und welche wichtigen Projekte die CDU (mit) angeschoben hat, wird in einer Chronik und in einem Kurzfilm verdeutlicht, die auf dem Jubiläumsball erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich miteinander über die politische Arbeit auszutauschen.Für den musikalischen Part der Veranstaltung sorgt die Band "Top-Secret", für das leibliche Wohl sorgt das Team des Landgasthofs "Zum Estetal". Bei einer Tombola warten auf die Gäste hochwertige Preise.