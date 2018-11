Die Haushaltslage erzwingt Einsparungen

Buchholzer CDU: Zuschüsse an Vereine streichen / AfD will schlankere Personalstruktur im Rathaus



Wie fast alle Kommunen im Landkreis Harburg hat die Stadt Buchholz mit einem engen Haushalt zu kämpfen. Große Investitionen müssen zu fast 100 Prozent über neue Kredite finanziert werden. Die Parteien versuchen Einsparpotenziale zu finden - und schrecken dabei auch vor unpopulären Maßnahmen nicht zurück.Die Buchholzer Christdemokraten haben sich nach intensiven Beratungen und "leidenschaftlichen Diskussionen" dazu durchgerungen, die stufenweise Abschaffung der freiwillig gewährten Zuschüsse an (Sport-)Vereine zu beantragen. "Wir wissen, dass diese Maßnahme nicht populär ist, aber mit Blick auf die angespannte Haushaltslage und den nur geringen Handlungsspielräumen ist der schmerzliche Schritt unvermeidbar", erklärt der Ortsvereinsvorsitzende und CDU-Ratsherr Christian Horend.Damit die Handlungsfähigkeit der betroffenen Vereine und Verbände erhalten bleibt und diese nach alternativen Finanzierungen suchen können, sollen die Zuschüsse in den Jahren 2019 und 2020 zunächst um 50 Prozent gekürzt werden. Sofern sich die finanzielle Lage der Stadt nicht verbessert, sollen ab 2021 keine freiwilligen Zuschüsse mehr gewährt werden. "Die Vereine leisten eine ganz wichtige Arbeit in Buchholz", betont der stv. Fraktionsvorsitzende Stefan Menk. Man könne aber Mitbürgern nicht mehr erklären, dass lebenswichtige Investitionen, z.B. in die Feuerwehr, nur noch komplett mit Schulden zu bezahlen sind.• Die AfD-Ratsfraktion will Geld über eine schlankere Personalstruktur im Rathaus einsparen. Sie hat beantragt, die Stellen sämtlicher aus Altersgründen ausscheidenden Mitarbeiter bis auf Weiteres nicht automatisch zu ersetzen. In jedem Einzelfall solle geprüft werden, welche Möglichkeiten bestehen, die Arbeitsabläufe zu verbessern. Ziel sei es, langfristig schlankere Strukturen zu schaffen, erklärt AfD-Fraktionsvorsitzender Rainer Sekula.