Gläserner Haushalt präsentiert

Stadt Buchholz stellt digitalen Budgetplan ins Internet / "Etat ist leichter zu verstehen"

Seit mehreren Jahren informiert die Stadt Buchholz auf ihrer Internetseite www.buchholz.de über den aktuellen Haushalt. Jetzt geht sie einen Schritt weiter: Über den jüngst beschlossenen Doppeletat 2019/2020 finden Interessierte nicht nur ein PDF, sondern auch eine interaktive Variante im Unterpunkt Rathaus/Aktuelles.Der Haushalt wird in vier Rubriken aufgeteilt. Die wichtigsten Zahlen verbergen sich unter der Kategorie "Überblick" - dort sind u.a. Erträge und Aufwendungen, die Nettokreditaufnahme und die drei größten Investitionsvorhaben aufgeführt. Im Detail wird das Budget im Abschnitt "Haushalt" präsentiert. Wer wissen möchte, woher die Stadt Geld bekommt und wofür sie es ausgibt, klickt auf "Erträge & Aufwendungen". Vergleichswerte wie Zinslast oder Nettosteueraufkommen finden sich in der Rubrik "Kennzahlen".Einen Einblick in das System der kommunalen Finanzwirtschaft verschafft ein Lexikon, in dem Begriffe im Haushalt erklärt werden. "Der digitale Haushalt macht das Zahlenwerk auch für Laien zugänglich. Der Haushalt wird damit leichter nutzbar, leichter lesbar - und ist leichter zu verstehen", erklärt Erster Stadtrat und Finanzdezernent Dirk Hirsch.