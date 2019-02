Land finanziert weitere Schulsozialarbeiter

Auch Schulen im Landkreis Harburg profitieren



Der Niedersächsische Landtag hat weitere finanzielle Mittel für die Beschäftigung von Schulsozialarbeitern bewilligt. Auch Schulen im Landkreis Harburg profitieren von den zusätzlichen Stellen: Die Grundschule im Borsteler Grund in Winsen, die Grundschule Tostedt und das Gymnasium am Kattenberge in Buchholz erhalten jeweils eine volle Stelle, die Grundschule Hanseschule in Winsen eine Dreiviertel-Stelle."Mit der Bewilligung weiterer finanzieller Mittel leisten wir wichtige Unterstützung für Kinder und Jugendliche an unseren Schulen", erklärt Dr. Bernd Althusmann (CDU), Landes-Wirtschaftsminister und Abgeordneter der Gemeinden Seevetal, Rosengarten und Neu Wulmstorf. Neben der Entlastung der Lehrkräfte wirkten die Sozialarbeiter direkt auf die sozialen und schulischen Kompetenzen der Betroffenen ein und böten u.a. wertvolle Unterstützung beim Erreichen der schulischen Ziele.Die Schulsozialarbeiter haben ein breites Aufgabenfeld. Sie beraten u.a. bei individuellen Problemen, helfen beim Übergang von der Schule in den Beruf und sind Ansprechpartner bei der Gewalt- und Konfliktprävention.