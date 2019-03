Mehr Raum fürs Gedenken

Buchholz: Am Kriegerdenkmal wird bald auch an den Zweiten Weltkrieg erinnert / Infotafel für Amelung-Mahnmal

Dem Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs und der Naziherrschaft soll durch bessere Information mehr Platz eingeräumt werden. Die Neuerungen betreffen das Kriegerdenkmal in der Fußgängerzone und das benachbarte Mahnmal für die Opfer von Nationalsozialismus und Gewaltherrschaft.Der Verwaltungsausschuss entschied mit neun Ja- und drei Nein-Stimmen, neben dem Kriegerdenkmal an der Breiten Straße zur Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 eine Gedenktafel "in ausreichender Größe" anzubringen, die einen anderen Blick auf den Krieg und seine Folgen wirft als der vorhandene große Stein.Den Antrag hatte Linken-Ratsherr Udo Antons gestellt. Der "martialische Findlingsklotz" zur Erinnerung an die Toten des Ersten Weltkriegs trage die Inschrift "Den Heldentod für das Vaterland starben", gefolgt von den Namen der Getöteten. "Aus heutiger Sicht sind aber die Getöteten - auf allen Seiten - nicht Helden, sondern Opfer, sinnlos geopferte junge Menschen, die sich in einem aberwitzigen Gemetzel gegenseitig umbringen mussten", erklärt Antragsteller Antons.Neben dem Denkmal soll jetzt eine Tafel aufgestellt werden mit Auszügen aus der Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker anlässlich des 40. Jahrestages des Kriegsendes am 8. Mai 1945. U.a. sagte von Weizsäcker: "Neben dem unübersehbar großen Heer der Toten erhebt sich ein Gebirge menschlichen Leids. Leid um die Toten, Leid durch Verwundung und Verkrüppelung, Leid durch unmenschliche Zwangssterilisierung, Leid in Bombennächten, Leid durch Flucht und Vertreibung, durch Vergewaltigung und Plünderung, durch Zwangsarbeit, durch Unrecht und Folter, durch Hunger und Not, Leid durch Angst vor Verhaftung und Tod. Wir erinnern uns heute dieses menschlichen Leids und gedenken seiner in Trauer."Ein paar Meter weiter, beim Mahnmal für die Opfer von Nationalsozialismus und Gewaltherrschaft, wurde jüngst endlich eine Informationstafel angebracht - mehr als drei Jahre nach der Aufstellung. Der Buchholzer Künstler Jan Amelung hatte das Mahnmal aus einem Block aus Blasenbasalt gestaltet. Passanten hatten wiederholt kritisiert, dass sich das Mahnmal nicht selbst erklärt. Nach einem Antrag aus der Politik wurde nun ein Schild aus Bronzeguss aufgestellt. Dort steht u.a.: "Dieses Mahnmal symbolisiert ein Gefängnis, aus dem mehrere Opfergruppen auszubrechen versuchen, sich gegen Verfolgung und Gefangensein wehren und so die Gitterstäbe verbiegen." Die ungefüllten Felder stünden für alle unbenannten Opfer.