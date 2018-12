Sonderprogramm des Landes: Ortsdurchfahrten in Nindorf und Brackel werden saniert

(os). Niedersachsen investiert in die Infrastruktur der Landesstraßen und Radwege. Der Landtag hat am Donnerstag beschlossen, den Landesetat von 85 Millionen Euro im kommenden Jahr auf 115 Millionen Euro aufzustocken.

Teil des Programms ist das auf vier Jahre angelegte Sonderprogramm "Ortsdurchfahrten", für das in den kommenden beiden Jahren jeweils 15 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Im Landkreis Harburg sollen die Ortsdurchfahrten in Nindorf (L213) und Brackel (L215) instandgesetzt werden. "Besonders entlang der Ortsdurchfahrten leiden Anwohner unter maroden Straßen. Nun stehen mit dem Sonderprogramm finanzielle Mittel zur Verfügung, von denen auch erneut der Landkreis Harburg profitiert", erklärt Niedersachsens Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann (CDU).

In den Jahren 2021 und 2022 sollen weitere Ortsdurchfahrten saniert werden. Diese zweite Phase wird von der Landes-Straßenbaubehörde vorbereitet. "Dann werden weitere Straßen in Orten unseres Landkreises saniert werden, für die noch eine intensive Abstimmung mit den Gemeinden und Kommunen erforderlich ist", betont Althusmann.

Die Mittel für die Sanierung von Radwegen entlang der Landesstraßen wurden die Mittel um fünf Millionen auf zehn Millionen Euro erhöht. Auch hier werde man prüfen, welche Radwege im Landkreis Harburg für das Sonderprogramm in Frage kommen könnten, so Althusmann.