15 Jahre "BiSchu": Theaterwerkstatt feiert mit dem Grusical "Dracula"

Wie die Zeit vergeht: Die Theaterwerkstatt "BiSchu" in Buchholz wird am 1. September bereits 15. Jahre alt. Rund 900 engagierte junge Menschen aus Buchholz und Umgebung haben in dieser Zeit mit viel Spaß einen Großteil ihrer Jugend dort verbracht. Und in all den Jahren hat es die Theaterschule für Kinder und Jugendliche geschafft, sich allein aus Mitgliedsbeiträgen und Eintrittsgeldern der Veranstaltungen zu finanzieren. Dies wird gefeiert mit dem Grusical "Dracula" für Besucher ab zehn Jahre im Veranstaltungszentrum "Empore" (Breite Str. 10) in Buchholz. Die Vorstellungen beginnen am Sonntag, 2. September, um 17 Uhr, und speziell für Schulklassen am Montag, 3. September, um 9 Uhr.Das Thema des Grusicals ist die Geschichte des Grafen Dracula, nach dem Roman des irischen Autors Bram Stoker, der im Jahr 1897 erschien. An der spritzigen, frech-fröhlichen Version der Theaterwerkstatt "BiSchu" mit anspruchsvoller Musik hätte Stoker heute sicher seine Freude. Einfallsreiche Bühnenbilder, stilechte Kostüme und individuell angepasste, selbstgefertigte Vampirzähne machen das Erlebnis zu einer runden Sache. Über 30 Kinder und Jugendliche der Theaterwerkstatt "BiSchu" probten seit sechs Monaten jeden Samstag an diesem Stück. Kostüme und Bühnenbilder gestalteten die jungen Leute gemeinsam mit einem Team ehrenamtlicher Eltern - unter anderem zwei begehbare Särge.Das junge Ensemble der Theaterwerkstatt "BiSchu" präsentiert diese skurrile Gruselkomödie mit viel schwarzem Humor und mitreißender Musik, die gleichermaßen mitreißt und verzaubert. Dieses Musical wurde ausgezeichnet mit dem Nyctalus-Award der Dracula-Society als "Bestes Bühnenstück international 2005 mit Aufführungen im deutschsprachigen Raum".• Eintritt: 13 bzw. 11 Euro; 8 Euro für Schulklassen. Schulen können nicht online buchen. Karten unter Tel. 04181 - 287878 und www.empore-buchholz.de