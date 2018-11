Bei Tanz, bester Unterhaltung und leckeren Speisen einen netten Abend verbringen und ganz nebenbei Gutes tun - diese Gelegenheit bietet sich Gästen auf dem 48. Wohltätigkeitsball des Lions Club Buchholz-Nordheide. Die festliche Veranstaltung beginnt am Samstag, 10. November, um 19 Uhr in der Buchholzer Empore (Breite Str. 10). Einlass ab 18.30 Uhr. Noch bis zum 31. Oktober sind Eintrittskarten erhältlich.Eine Teilnahme lohnt sich für alle Lionsball-Gäste in zweierlei Hinsicht, denn neben dem wohltätigen Hintergrund, ist diese Veranstaltung auch immer wieder ein gesellschaftliches Ereignis in der Region. Und der Lions Club Buchholz-Nordheide hat wieder ein attraktives Programm für einen unvergesslichen Abend zusammengestellt: Im Anschluss an die offizielle Begrüßung der Gäste im Ballsaal um 19 Uhr, verwöhnen kulinarische Köstlichkeiten auf einem kalt/warmen Buffet der Extraklasse die Gaumen der Besucher und der Losverkauf für die Tombola mit attraktiven Preisen startet. Ab 20.30 Uhr lädt die Band "Valendras" mit Livemusik zum Tanz bis in den Morgen. Ein Mitternachtsbuffet sorgt für die gepflegte Stärkung Zwischendurch.Der mit der Unterstützung der Besucher erreichte Ballerlös soll in diesem Jahr Projekten mit dem Motto "Jugend braucht Partner" zugute kommen, die dem Lions Club Buchholz-Nordheid sehr am Herzen liegen. Dabei werden Vereine unterstützt, bei denen öffentliche Mittel gar nicht oder nur zu einem geringen Teil zur Finanzierung beitragen und es zur Durchführung einzelner Projekte der Unterstützung von Sponsoren bedarf. Diese werden im Rahmen des Lionsballs vorgestellt und hoffentlich durch Hilfe der Ballbesucher-Spenden realisierbar.• Eintrittskarten (85 Euro inkl. Buffet, für Auszubildende 40 Euro) gibt es unter www.lionsball-buchholz.de oder an der Karten-Kasse der Empore.