"60 Jahre Stadtrechte Buchholz": Tolle Musik und ganz viele Erinnerungen

Umfangreiches Programm zum Tag der offenen Tür am 18. August

Rathaus

Rathausplatz

Torbogenzimmer

Bürgerbüro

Rathauskantine

Raum 26 und angrenzender Flur

Familienbüro

Kaleidoskop

Stadtbücherei

Jugendzentrum

Movieplexx Kino (Bremer Str. 5)

Am 15. Juli 1958 verlieh der damalige Landes-Innenminister Hinrich Wilhelm Kopf (SPD) der Gemeinde Buchholz die Stadtrechte. Damals war Buchholz geprägt von Bauernhöfen, Kopfsteinpflaster, unbefestigten Gehwegen, wenigen Läden, vielen Brachflächen und einem Hotel. Seitdem hat sich Buchholz rasant entwickelt. 60 Jahre Stadtrechte - das wird gefeiert: Da der eigentliche Termin mitten in den Sommerferien liegt, lädt die Stadtverwaltung am Samstag, 18. August, von 11 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Er findet im Rathaus (Rathausplatz 1), Jugendzentrum (Rathausplatz 2), Familienbüro, Mehrgenerationenhaus Kaleidoskop (beides Steinstr. 2) und Stadtbücherei (Kirchenstr. 6) statt. Auch das Movieplexx Kino (Bremer Str. 5) beteiligt sich am Tag der offenen Tür. Es gibt Musik, Unterhaltung, eine Fahrzeugschau, eine Gladiatorenarena am Jugenzentrum, Infos zum Kita-Portal im Familienbüro, zwei Ausstellungen und viele Informationen aus und über Buchholz im Rathaus. Für Essen und Getränke für die Besucher ist gesorgt.Infostand zur Ausbildung und über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadt; Ausbildungsleiterin Marion Barbuir schaut sich Bewerbungsunterlagen an und hilft bei der AufbereitungInformationen zum Sportpark und den Sportanlagen in BuchholzInfostand des StadtarchivsAusstellung „1. Weltkrieg in Buchholz“BüchereckeBesucher wählen: Welche Band spielt beim Stadtfest 2019 auf der Rathausbühne?Essen und TrinkenGetränke und Grillstand der FeuerwehrFahrzeugschau: Feuerwehr präsentiert ihre Drehleiter und ein Löschfahrzeug, Bauhof zeigt einen UnimogMusik: "Silent Jazz-Trio" spielt jeweils zur vollen Stunde um 11, 13 und 15 Uhr Jazz-Standards und EigenkompositionenVortrag „Buchholz gestern und heute“ von Stadtarchivarin Susanne Lang um 11.30 und 14 UhrAusstellung „Buchholz gestern und heute“Stadtplanung informiert über Stadtumbau West, Canteleu Quartier, Technologie- und Innovationspark, Buchholz 2025+ und präsentiert Modelle der InnenstadtFachbereich Betriebe informiert über den Bau des Mühlentunnels (Vortrag von Baudezernent Stefan Niemöller um 12 und 14 Uhr), Erweiterung der Waldschule (Vortrag von Stefan Niemöller um 12.30 und 14.30 Uhr)Verkehrsbehörde informiert über Parken (inklusive Handyparken) in BuchholzVerbraucherzentrale informiert über Energie sparen im Haushalt„Buchholz spricht“: Ratsfraktionen präsentieren und diskutieren Buchholz-Themen; die CDU-Ratsmitglieder sind nicht in Raum 26 vertreten, stellen sich aber den ganzen Tag über den Fragen der Besucher (sie sind an den CDU-Shirts zu erkennen)Präsentation des Kita-PortalsKinder lassen Luftballons steigenInformationen über die Angebote des MehrgenerationenhausesAngebot von Kaffee, Kuchen und Waffeln(bereits ab 10 Uhr geöffnet)12 bis 16 Uhr: Spontantheater zum Mitmachen mit Gerhard Kurtzweg aus Buchholz11 bis 13 Uhr: Kunstworkshop „Wasser, Sand & Himmel“ – Kreative Sommerbilder mit Acrylfarben und verschiedenen Materialien mit der Künstlerin Anne Beecken aus Sprötze12.30 bis 14.30 Uhr: Basteln rund ums Buch Lesezeichen, Bookogami für Jung und Alt ab 5 JahrenGladiatorenarena, Spiele und JonglageJugendarbeit, Stadtjugendpflege, Jugendwerkstatt "Chancen schaffen" und Integrationsbüro stellen sich vorab 16.15 Uhr: Musik von und mit „Prohn & Spott“im Anschluss: DJ chrizZ Roxx legt auf.Blick hinter die Kulissen