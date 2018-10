Achtwöchiges Seminar: So können Sie Stress abbauen

(os). Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnet Stress als die größte Gesundheitsbedrohung des 21. Jahrhunderts. Wie man Stress abbauen kann und Wohlbefinden sowie Gesundheit fördert, vermittelt das Seminar "Stressreduktion durch Achtsamkeit nach Jon Kabat-Zinn" beim Diakonischen Werk in Buchholz (Neue Str. 8). Die Treffen finden ab 22. Oktober montags ab 19 Uhr statt und umfassen jeweils drei mal 45 Minuten. Zudem ist ein ganzer "Achtsamkeitstag" am Samstag, 24. November, geplant. Das Programm ist geeignet für Menschen, die Stress erleben, der aus Beruf, Familie, Beziehungen oder Krankheit resultiert, die mit akuten und chronischen Beschwerden belastet sind oder die eine Ergänzung zur medizinischen oder psychotherapeutischen Behandlung suchen.

• Infos und Anmeldung bei Kursleiter Josef Nikolaus unter Tel. 04105-76070 oder per E-Mail unter josefnikolaus@web.de.