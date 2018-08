Alte Teppiche wie neu - Experten helfen kompetent

Nicht selten befinden sich orientalische Teppiche seit Generationen in Familienbesitz, die oft ein kleines Vermögen wert sind, wenn man sie richtig pflegt. Die handgeknüpften Teppiche sollten einmal im Jahr gründlich gereinigt werden. Staubsaugen genügt nicht, und durch eigene Wäsche wird der wertvolle Teppich leicht geschädigt. Bei dem Orientteppich-Sachverständigen Mehrdad Rakhshan (Orient Galerie Jesteburg, Hauptstr. 8) werden Teppiche aller Art fachmännisch gewaschen, repariert und restauriert.

„Wir holen die Teppiche kostenfrei direkt beim Kunden ab und bringen sie nach einigen Tagen gewaschen und getrocknet wieder zurück. Dabei können wir auch Reparaturen durchführen – etwa durch Mottenbefall oder bei abgerissenen Fransen am Rand. Zudem gibt es in einer Dauerausstellung in der Kunst-Galerie viele echte neue Teppiche in allen Formen und Farben. „Gern kaufen wir auch gebrauchte Teppiche an, um sie nach Reinigung und Restaurierung zu einem guten Preis weiterzuveräußern“, so Rakhshan.Die Fachkompetenz des Orientteppich-Sachverständigen steht außer Frage, wenn es um Gutachten, Echtheitszertifikate und Preisbewertungen geht: „Ich arbeite als Gutachter für Gerichte und viele Versicherungen und kann billige Imitate genau erkennen.“Kontakt: 04183-7788940, 0175-775 7604 info@m-rakhshan.de