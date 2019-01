Am Herd mit Dibaba und Lüdke

Rezept zum Nachkochen: Jan Philip Stöver (Henrys Restaurant) kochte Rehrücken in der NDR-Sendung "Mein Nachmittag"

Wie lecker moderne Landküche ist, zeigte Jan Philip Stöver vom Buchholzer Restaurant "Henrys" jüngst in der Fernsehsendung "NDR - Mein Nachmittag". Während des Plauschs mit den Moderatoren Kristina Lüdke und Yared Dibaba kochte Stöver rosa gebratenen Rehrücken, dazu reichte er eine Selleriecreme und Dreierlei von der Bete – als Chips, geschmort und mariniert. Abgerundet wurde das Ganze mit einer aromatischen Trüffelsoße.Hier das Rezept von Jan Philip Stöver zum Nachkochen:2 Rote Bete, 1 Gelbe Bete, 1 Ringelbete, Olivenöl, 1 TL Butter, Salz, Pfeffer.Die Rote Bete ungeschält mit etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer einreiben, in Alufolie einwickeln und circa 1 Stunde bei 180 Grad im Ofen garen. Mit einem Messer hineinstechen um zu testen, ob sie gar ist. Anschließend die Rote Bete mit einem Messer abziehen oder schälen. In Würfel schneiden oder in grobe Segmente reißen und mit Salz und Pfeffer würzen. Kurz vor dem Servieren in etwas Butter schwenken.Die Ringelbete mit einem Sparschäler schälen und mit einem Hobel in dünne Scheiben schneiden. Flach nebeneinander auf einen Teller legen, mit etwas Olivenöl einpinseln und mit Pfeffer würzen. Die Ringelbete kurz marinieren. Die Gelbe Bete schälen und mit einem Hobel in dünne Scheiben schneiden. In einem Topf mit 180 Grad heißem Fett frittieren und auf einem Teller mit Küchenpapier trocknen. Mit etwas Salz würzen.1 Knollensellerie, 1 kleine weiße Zwiebel, 125 g Butter, 100 ml Gemüsebrühe, 1 Schuss Weißwein, Salz, PfefferDen Knollensellerie mit einem Messer schälen und in grobe Würfel schneiden. Die Zwiebel schälen und ebenfalls in grobe Würfel schneiden. Die Butter in einem Topf aufschäumen, bis sie leicht nussig riecht und die Zwiebelwürfel darin anschwitzen. Die Selleriewürfel hinzugeben, mit Gemüsebrühe oder einem Schuss Weißwein ablöschen und mit geschlossenem Deckel bei kleiner Hitze garen. Sobald der Knollensellerie weich ist, mit einem Stabmixer fein pürieren und mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken.600 g wilder Brokkoli, alternativ: 600 g Brokkoliröschen, Salz, PfefferDen Brokkoli säubern und in einem Topf mit wenig Salzwasser bissfest blanchieren. Kalt abschrecken. In Butter scharf anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen.1 kg schierer Rehrücken, alternativ: 1 kg Hirschrücken, 5 Stängel Thymian, 3 kleine Würfel Butter, Salz, Pfeffer, 1 TL WacholderDen Rehrücken in einer heißen Pfanne in Pflanzenöl von beiden Seiten scharf anbraten und bei 180 Grad im Ofen circa 7-9 Minuten (je nach Größe und Durchmesser des Fleisches) garen. Den Rehrücken für 5 Minuten auf einem Brett ruhen lassen. Die Butter in der Pfanne aufschäumen und Wacholder sowie Thymian hinzugeben. Den Rehrücken mit den Kräutern noch einmal kurz in der Pfanne braten und danach aufschneiden.50 g Trüffelpaste, 100 ml Rotwein, etwas Speisestärke, Salz, PfefferDen Bratensaft vom Rehrücken mit Rotwein ablöschen (die Kräuter darin lassen), kurz reduzieren und eventuell mit Stärke binden. Zum Schluss die Trüffelpaste hinzugeben und die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken.