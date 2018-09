Arthrose schmerzfreier behandeln

. Gesunde Gelenke befinden sich in einem gleichmäßigen Prozess aus Verschleiß und Regeneration, welcher durch den körpereigenen Zellstoffwechsel beeinflusst wird. Bei Gelenken, die an Arthrose erkrankt sind, ist dieser Prozess aus dem Gleichgewicht geraten und es kommt zu einem verstärkten Abbau von Knorpelmasse über den altersmäßigen Verschleiß hinaus. Seit mittlerweile neun Jahren arbeitet das Arthrosezentrum Seevetal in der Chirurgischen Praxis Dr.Lipski mit der KernspinResonanzTherapie zur Behandlung der Arthrose. Dieses Verfahren setzt direkt an krankhaften Zellprozessen an und kann diese positiv beeinflussen. Das Ziel der Methode ist es, den Knorpelabbau zu stoppen und die Zellregeneration wieder anzuregen. Das Therapieverfahren basiert auf dem Prinzip der Kernspinresonanz, das in der medizinischen Diagnostik bei der Magnetresonanztomographie (MRT) seit vielen Jahren angewendet wird. Die Knorpelzellen in den Gelenken werden bei der MBST-Therapie durch gepulste, hochenergetische Magnetfelder zur Regeneration angeregt. Die Behandlung findet ohne Eingriff in den Körper statt, ist strahlenfrei und hat keine bekannten Nebenwirkungen. Langfristig werden mit der KernspinResonanzTherapie die eigenen Gelenke gestärkt und erhalten. Die Erfolgsquote der Therapie liegt bei 85%, bisher wurden über 250.000 Patienten erfolgreich therapiert. Je nach individueller Diagnose besteht eine Behandlungsserie aus fünf oder neun einstündigen Therapie-Sitzungen. Parallelgelenke können gleichzeitig behandelt werden. Während der Behandlung sitzen die Patienten bequem in einem Sessel oder liegen auf einer Liege.Es handelt sich um eine Privatleistung. Patienten mit einer Krebsvorerkrankung im Therapiebereich, mit Herzschrittmacher oder Insulinpumpe kommen für diese Therapie leider nicht in Frage. Das Arthrosezentrum der Praxis Dr. Lipski, aus Maschen in Seevetal, bietet regelmäßig offene Informationsveranstaltungen an. Der nächste Vortrag findet am Mittwoch, den 12. September im Dorfhaus Maschen, Schulstraße 55-57, in 21220 Seevetal/Maschen statt. Es wird um telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 04105-154772 ab Montag, den 10. September zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr gebeten. Nähere Informationen finden Sie auch unter www.praxis-lipski.de