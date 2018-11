Vorverkauf für Pre-View mit Comedy-Star in Buchholz im Oktober 2019 beginnt in Kürze



Diesen Auftritt bezeichnet Onne Hennecke, Geschäftsführer des Buchholzer Veranstaltungszentrums Empore, als "kleine Sensation": Bevor Star-Comedian Atze Schröder im Herbst 2019 mit seinem neuen Programm "Echte Gefühle" auf große Hallen-Tournee durch Deutschland geht, feiert er am 11. Oktober 2019 in der Nordheidestadt Premiere."Vor zehn Jahren hatten wir schon einmal das Vergnügen einer exklusiven Pre-View mit Atze", erklärt Hennecke. "Wer dabei war, lacht wahrscheinlich immer noch." Der Vorverkauf startet am Freitag, 30. November, 9 Uhr in der Kartenkasse der Empore (Tel. 04181-287878, www.empore-buchholz.de ).