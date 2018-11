Audi-Terminal in Fleestedt: Neubau von Kuhn+Witte schreitet voran

Der Startschuss ist gefallen: Das Jesteburger Autohaus Kuhn+Witte hat inFleesedt mit dem Bau ihres Audi Terminals begonnen. Die ersten Planungenhierfür begannen bereits im Jahr 2015. „Wir rechnen mit einer Bauzeit vongut einem Jahr. Ziel ist es, im Spätherbst nächsten Jahres zu eröffnen, sagtGeschäftsführer Jan Rommel anlässlich des Spatenstichs und weiter: „Inunserem Neubau vereinen wir die beiden bisherigen Audi-VertriebsstandorteJesteburg und Buchholz, die als Servicestandorte allerdings erhalten bleibensollen.“Am vergangenen Dienstag wurde anlässlich der Grundsteinlegung eineKapsel mit alten Zeitungen, Münzen und dem Bauplan eingemauert. In dasbislang größte Projekt der über 53-jährigen Unternehmensgeschichteinvestiert das Jesteburger Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag.Auf fast 20.000 Quadratmetern Grundstücksfläche entsteht südlich vonHamburg ein hochmoderner Betrieb, mit dem sich Kuhn+Witte denHerausforderungen durch Digitalisierung und Elektromobilität gut gerüstetsieht. „Wir versuchen möglichst alle Gewerke so gut es geht an Kunden undLieferanten aus der näheren Umgebung zu vergeben“ so Rommel weiter.Der Audi Terminal ist eingeschossig und bietet mehr als 500 QuadratmeterSchauraum. Eine „Customer Private Lounge“ ermöglicht den Kunden eindigitales Fahrzeugerlebnis. Alle ArbeitsplätzeIm Sinne von Ökologie und Energieeffiziens wird das Gebäude als KFW 55 -Effiziensneubau konstruiert. Dadurch kann 45 Prozent der für den Betrieberforderlichen Primärenergie pro Jahr eingespart werden. In das Bau-Konzept sind unter anderem LED Systeme und Photovoltaik-Anlagenintegriert, die modernsten Anforderungen an eine nachhaltigeGebäudenutzung genügen. Der selbst erzeugte grüne Strom dient dabeiauch zur Förderung der Elektromobilität.Im neuen Audi Zentrum wird die Sonnenenergie unter anderem zur Speisung von Schnellladestationen für E-FahrzeugeZukünftig sollen am Fleestedter Standort mindestens 50 Arbeitsplätzeentstehen, die sich zum einen aus der bisherigen Stammbelegschaftzusammen setzen sowie aus kommenden Neueinstellungen von engagiertenund motivierten Mitarbeitern.Auf seiner Homepage hat Kuhn+Witte hierfürStellenanzeigen veröffentlicht https://www.kuhn-witte.de/ueber-uns/karriere/ fach-und-fuehrungskraefte.html