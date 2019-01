Auf der Suche nach dem Frieden

os. Buchholz. Unter dem Motto "Suche Frieden und jage ihm nach" steht der erste Zwischenhalt-Gottesdienst der St.-Paulus-Kirchengemeinde Buchholz im neuen Jahr. Am Sonntag, 20. Januar, ab 18 Uhr in der St.-Paulus-Kirche (Kirchenstr. 4) soll das Thema Frieden in seiner Vielschichtigkeit betrachtet werden - als Frieden mit uns selbst, mit dem Nachbarn, dem politisch Andersdenkenden oder einem benachbarten Land. Den musikalischen Part übernehmen Olaf Zillmann und Band mit Sängerin Claudia Schmidt.

Wie gewohnt öffnen bereits ab 15.30 Uhr im Paulushaus das Kirchencafé, die Bücherei und der Weltladen ihre Türen.