Auf ein Gläschen Wein zu Maderos

Während die Besucher sich über die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten eines Terrassendaches oder Wintergartens informieren, bewirtet die Handelsvertretung vom "Wein- und Sektgenuß Thomas Sajak" aus Stelle mit kleinen Gaumenfreuden.Verlängern Sie Ihre Terrassensaison in den Herbst und Winter. Mit der entsprechenden Ausstattung, wie zum Beispiel Seitenelemente und einer Infrarotheizung, wird ihr Terrassendach zu einem ganzjährigen Lieblingsplatz. Auf über 1.000 qm Ausstellungsfläche berät das Maderos-Team über aktuelle Trends und findet die optimale Lösungen für Ihr Haus: Sowohl Größe, als auch Farbe und Ausstattung wird an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet und an die baulichen Gegebenheiten angepasst. Möglich wird diese Flexibilität durch die angeschlossene, hochmoderne Produktion. Von der Planung bis zur Montage – alles verbleibt in „Maderos-Hand“, denn selbstverständlich erfolgt der Aufbau durch hauseigene Montagespezialisten.Überzeugen Sie sich von der Kompetenz und Leidenschaft. Maderos begrüßt die Interessierten die ganze Woche über in der größten Ausstellung für Terrassendächer und Wintergärten in Norddeutschland.Informationen sind unter Tel 04108-41429-0 erhältlich.