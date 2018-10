Buchholz : Rathaus |

os. Buchholz. Ihre neuesten Werke präsentiert die freischaffende Künstlerin Julia Kotenko (48) im Buchholzer Rathaus (Rathausplatz 1). Von Montag, 15. Oktober, bis Freitag, 9. November, sind Bilder zu sehen, die in der sogenannten "pouring technique" gemalt sind. Dafür wird Acrylfarbe mit Malmedium und Silikon-Öl vermischt, in einem Behältnis geschichtet und großflächig auf Leinwand gegossen. Julia Kotenko wirkt seit 2002 als Dozentin in der Volkshochschule in Buchholz.