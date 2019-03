Auszubildenden-Treff im Buchholzer Jugendzentrum

Buchholz : Jugendzentrum |

os. Buchholz. Zum zweiten Auszubildenden-Treff laden Initiatorin Anna Höflich (Auszubildende in der Buchhandlung Slawski in Buchholz) und das Jugendzentrum Buchholz in die Einrichtung am Rathausplatz 2 ein. Am Mittwoch, 13. März, ab 19 Uhr sind Auszubildende aus allen Berufen willkommen, um sich über ihre Erfahrungen in der Ausbildung auszutauschen. "Wir wollen über die Sorgen, Nöte und Freuden der Ausbildung, aber gern auch über ganz andere Themen sprechen", erklärt Anna Höflich. Der Azubis-Treff richtet sich auch an Jugendliche, die noch nicht so recht wissen, was sie machen sollen. Der Branchen- und Lehrjahr übergreifende Treff soll künftig in regelmäßigen Abständen im Jugendzentrum stattfinden.