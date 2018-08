"Autohaus Kuhn+Witte": Auszubildende wurden begrüßt

"Wir freuen uns sehr, so vielen jungen Menschen den Start ins Berufsleben ermöglichen zu können", so Claudia Rommel, die die Ausbildung im Autohaus Kuhn+Witte koordiniert."Wir nehmen auch ab sofort wieder Bewerbungen für den Ausbildungsbeginn im August 2019 entgegen", sagt Claudia Rommel, Wer sich für eine Ausbildung in den renommierten Autohaus interessiert, kann eine Bewerbung per E-Mail an Claudia.Rommel@kuhn-witte.de oder Lea.Henschel@kuhn-witte.de senden.Wer sich vorab über das vielfältige Ausbildungsangebot im Autohaus Kuhn+Witte informieren möchte, kann dieses unter www.facebook.com/KarriereKuhnundWitte/ tun.