Baumfällungen für den Kanalbau

os. Buchholz. Der Kanalbau in Buchholz schreitet voran: Am Mittwoch, 16. Januar, starten westlich der Heidebahn im Bereich des Drosselwegs die Vorarbeiten für den Bau eines Schmutz- und Regenwasserkanals. Dafür müssen zunächst im Verlauf des privaten Waldweges, der vom Drosselweg in Richtung Suerhop führt, Bäume gefällt werden. Die eigentlichen Kanalarbeiten sollen nach Angaben der Stadtverwaltung im April beginnen.

Sobald die Kanalbauarbeiten abgeschlossen sind, soll der Waldweg wieder hergerichtet und die gerodeten Flächen aufgeforstet werden. Die Bauarbeiten sollen sich bis Ende des Jahres erstrecken. Der Waldweg ist während der Arbeiten nicht nutzbar.