Blutspende-Termin bei Möbel Kraft in Buchholz / Gutscheine als Dankeschön!

Als starkes Team hat sich das Unternehmen Möbel Kraft Buchholz und der DRK Ortsverein Buchholz erwiesen. Bei der gemeinsam veranstalteten Blutspende-Aktion im vergangenen Jahres sind 109 Blutspender im Blutspendemobil vor dem Möbelhaus erschienen. Überrascht wurden die Spender durch eine kostenlose Tombola von Möbel Kraft mit Einkaufsgutscheinen. Mit diesen dringend benötigten Blutkonserven konnten in den Folgetagen über 180 Patienten Leben und Gesundheit erhalten werden. Das war ein großer Beitrag zur Versorgung in den Ferien.



Dieses Konzept wird nun am Dienstag, 24. Juli, von 14 bis 19 Uhr bei MÖBEL KRAFT in Buchholz (Tischlerstraße 5) vor dem Eingangsbereich weitergeführt und wieder wird es eine kostenlose Tombola geben.



Blutspenden können an diesem Tag wieder alle gesunden Bürger über dem 18 Lebensjahr wenn sie in den letzten acht Wochen nicht gespendet haben. Männer dürfen sechs Mal, Frauen vier Mal innerhalb von 365 Tage Blut spenden, lediglich ihren Ausweis müssen sie mitbringen. Flächendeckend versorgt das Deutsche Rote Kreuz fast alle Krankenhäuser in Niedersachsen mit Blut, an 365 Tagen, in dringenden Fällen innerhalb von zwei Stunden zu jeder Zeit. Dieses wird durch täglich 26 Blutspendetermine sichergestellt.