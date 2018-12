Buchholz: Klecker Weg / Bendestorfer Straße gesperrt vom 10. bis 15. Dezember

as. Buchholz. Die südliche Einmündung des Klecker Wegs in die Bendestorfer Straße wird in

der Zeit von Montag, 10. bis Samstag, 15. Dezember, komplett gesperrt. Zusätzlich wird die Bendestorfer Straße auf einer Länge von bis zu 50 Metern halbseitig gesperrt.

Der Grund: Die Stadt Buchholz saniert die Einmündung.

Eine Umleitung zum und vom Klecker Weg ist ausgeschildert.