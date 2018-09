Buchholz: Straßenreparaturen in den Herbstferien

os. Buchholz. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen: Die Stadt Buchholz nutzt die Herbstferien, um mehrere Straßen sanieren zu lassen.

• Los geht es in der Königsstraße in Sprötze. Ab Freitag, 5. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 12. Oktober, wird im rund 550 Meter langen Abschnitt zwischen Kirchenallee und Schlesienstraße die Asphaltdecke erneuert. Die Königsstraße wird während der Bauarbeiten voll gesperrt.

• Ebenfalls voll gesperrt wird der Seppenser Mühlenweg. Hier wird die Fahrbahn zwischen der Einmündung Lohbergenstraße und dem Habichtweg ab Montag, 8. Oktober, neu gemacht. Ende der Maßnahme ist voraussichtlich ebenfalls Freitag, 12. Oktober. Der Verkehr wird weitläufig umgeleitet.

• Schließlich ist die Einfahrt von der Bendestorfer Straße in den Buenser Weg wegen Reparaturarbeiten am Regenwasserkanal von Montag bis Mittwoch, 8. bis 10. Oktober, nicht möglich. Der Einmündungsbereich muss auf einer Länge von rund 20 Metern komplett gesperrt werden. Auch hier ist eine Umleitung für die Verkehrsteilnehmer ausgeschildert.