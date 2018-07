Buchholzer singt neue Songs - Franz Josef stellt seine Band vor

Der Buchholzer Sänger Franz Josef ist unkonventionell. Sein Name, seine Texte und seine Musik sind etwas Besonders abseits der Hauptmusikrichtungen. Seine Texte handeln von Sehnsucht und Hoffnung, geben Anstöße zur Selbsterkenntnis und Hinterfragung des eigenen Handelns.Jetzt hat der Sänger, der im vergangenen Jahr beim 35. Deutschen Rock & Pop-Preis als "Bester neuer Rock- und Popkünstler des Jahres 2017" ausgezeichnet wurde, neue Songs. Diese trägt er zum ersten Mal live mit Band vor. Mit den Musikern spielt Franz Josef seit März dieses Jahres zusammen.Am Samstag, 4. August, tritt Franz Josef in Marias Ballroom in Harburg, Lassalleestraße 11 auf. Einlass: 20 Uhr, Beginn: 21 Uhr. Vor dem Auftritt singt der Multiinstrumentalist Jan Pape. Eintrittskarten gibt es an allen Vorverkaufsstellen und unter www.eventim.deDas WOCHENBLATT verlost 2 x 2 Karten für das Konzert. Bitte senden Sie uns bis Freitag, 3. August, eine Mail unter gewinnspiel@kreiszeitung.net mit dem Stichwort Franz Josef. Bitte nennen Sie uns Name und Telefonnummer, sodass wir Sie kurzfristig benachrichtigen können.