Country- und Rockmusik im Galloway

ah. Holm-Seppensen. Die Musikveranstaltungen in der Musik-Bar "Galloway" (Hindenburgweg 2) in Holm-Sppensen sind immer etwas Besonderes. Am Freitag, 9. November, tritt um 21 Uhr die Band "Open Highway" auf. Die vier Musiker und ihre Sängerin haben auf dem Buchholzer Stadtfest mit ihrem tollen Musikprogramm die Zuhörer überzeugt. Sie spielen Songs wie "Bad Moon Rising" von Creedence Clearwater Revival, "Tulsa Time" von Eric Clapton, "Ankle Deep" von Tom Petty und "The Last Time" von den Rolling Stones. Die Musik ist kraftvoll und melodisch. Diesen Auftritt sollten Musikfans sich nicht entgehen lassen. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 20 Uhr.