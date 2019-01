Das international prämierte Delta Piano Trio gastiert in der Nordheide

tw/nw. Buchholz. Auf Einladung des Vereins "Kammermusik in Buchholz" (KIB) gastieren die drei jungen Musiker Gerard Spronk (Violine), Irene Enzlin (Violoncello) und Vera Kooper (Klavier) als das Delta Piano Trio in Buchholz. Das Ensemble, das sich vor sechs Jahren gründete, gastiert derzeit auf den großen Bühnen und Festivals weltweit. Erste Preise bei internationalen Wettbewerben sowie mehrere CD-Einspielungen zeugen von der hohen Qualität. Kollegen betrachten das Trio als eines der vielversprechendsten jungen Ensembles, das sich mit seiner rohen, kompromisslosen Musikalität, seiner Energie und der Bereitschaft, sich über den Komfort hinaus hinzugeben, einen Namen gemacht hat.

Gespielt werden Werke von Joseph Haydn, Arnold Schönberg sowie Lera Auerbach, einer in New York lebenden Komponistin, die dem Trio persönlich verbunden ist. Ein Einführungsvortrag zum Programm beginnt um 19.15 Uhr. Im Anschluss an das Konzert lädt die KIB zu einem Austausch mit den Musikern ein.



- So., 13.1., um 20 Uhr in der Rotunde des Albert-Einstein-Gymnasiums, Schaftrift 11, in Buchholz. Karten sind für 18 Euro (für Schüler/Studenten ermäßigt 4 Euro) an der Abendkasse erhältlich.