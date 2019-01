Dibbersen: Ausnahmezustand im Ort

Am Wochenende ist es wieder soweit. „Wir sind die Faslamsbrüder, und kehren jährlich wieder!“ - das Dibberser Faslamslied wird wieder lautstark durch den Ort hallen.Nachdem die Faslamswagen gestaltet, der Faslamskerl gestopft und sich die Narren durch den Ort geschnorrt haben, beginnt nun der zweite Teil des Faslams in Dibbersen.Angeführt wird das Faslamsvolk von Faslamsmudder Nick Papapitsilis und Faslamsvadder Nico Hauke. Sie haben die Narren und Närrinnen auf die fünfte Jahreszeit eingestimmt.Am Freitag, 18. Januar, findet ab 19 Uhr der beliebte Wettbewerb mit Preisknobeln, -skat und doppelkopf im Landhotel und Privatbrauerei Frommann statt. Zu gewinnen gibt es wie gewohnt attraktive Fleischpreise, auf die sich die Gewinner freuen dürfen.Am Samstag, 19. Januar, kommen dann alle Narren auf ihre Kosten: Ab 15 Uhr laden die Dibberser Faslamsfreunde in die Schützenhalle zur Kindermaskerade ein. Die jüngsten Teilnehmer werden einen vergnüglichen Nachmittag mit Animation und vielen lustigen Spielen erleben. Die Erwachsenen stärken sich während der Veranstaltung mit Kaffee und Kuchen. Abends zeigen dann die Narrenschwestern und -brüder, wie gut und ausgiebig sie feiern können: Ab 21 Uhr findet der große Lumpenball in der Schützenhalle statt. Mit Partymusik und ausreichendem Getränkevorrat wird bis in den frühen Sonntagmorgen getanzt. Die traditionelle Table-Dance-Stage wird mit Sicherheit wieder zum Glühen gebracht."Wir laden alle Bewohner von Dibbersen und der Region zu unserer Veranstaltung ein. Bei uns wird immer stimmungsvoll gefeiert", sagen Faslamsmudder und -vadder.