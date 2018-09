Die Buchholzer Firma Hardy Best bietet Qualität und Vielseitigkeit

Vertrauen und ein gutes Miteinander führen zum Ziel

Wenn es um die perfekte Gestaltung von Innenräumen geht, das harmonische Zusammenspiel von Wandgestaltung und Bodenbelag, dann ist das kompetente Team der Buchholzer Firma Hardy Best zur Stelle. "Wir schauen uns vor Ort die Räumlichkeiten an und führen ein ausführliches Gespräch mit unseren Kunden. Danach analysieren wir deren Wünsche und legen Gestaltungsvorschläge vor", sagt Firmeninhaber Malermeister Hardy Best, der die Firma zusammen mit seiner Frau Biggi führt. An ihrer Seite steht der Malermeister Michael Wachsmann, mit dem Hardy Best bereits seit 26 Jahren zusammen arbeitet.In diesem Jahr feiert der Betrieb sein 25-jähriges Bestehen. Die Firma ist seit 1993 eine der ersten Adressen im Landkreis Harburg und in der Metropolregion Hamburg für hervorragend ausgeführte Maler- und Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten und Bodenbeläge, Fassadengestaltung und Vollwärmschutz.Mit innovativen Techniken werden kreative Gestaltungsmöglichkeiten und wunderschöne Wohnideen für den Innen- und Außenbereich vom Best-Team auf faszinierende Weise umgesetzt. Die Mitarbeiter verfügen über das technische Know-how, um Räume individuell und einzigartig zu gestalten. Das bezieht sich auf Privat- und Geschäftsräume. Die Mitarbeiter werden dazu regelmäßig materialbezogen in neuen und "alten" Techniken geschult. "Unsere Kunden sind oft überrascht, wenn wir ihnen Referenzobjekte zeigen, die wir gestaltet haben", sagt Biggi Best. "Unsere Qualität und Kreativität setzt Maßstäbe in diesem Bereich", sagt Hardy Best. Daher wird die Firma Hardy Best auch immer wieder gern von Kunden empfohlen.

Viele Stammkunden empfehlen die Firma Hardy Best immer gern weiter

So ereichen Sie die Firma Hardy Best

"Für uns ist der zufriedene Kunde immer das wichtigste", sagt Firmenchef Hardy Best. Damit dieses Ziel erreicht wird, werden die Mitarbeiter ständig geschult. "Wir sind ein gutes Team aus langjährigen Mitarbeitern und jungen Kräften, die sich perfekt ergänzen", sagt Biggi Best. "In einem zukunftsträchtigen Beruf muss es immer guten Nachwuchs geben, der Meisterbetrieb bildet daher junge Leute regelmäßig aus. Momentan sind drei Auszubildende im Betreib tätig.Zum Firmenjubiläum gab es einen Empfang, um mit Bekannten, Geschäftskunden und Freunden zu feiern. Birgit Best trug in ihrer Rede die 25-jährige Firmengeschichte mit viel Humor vor und erhielt von den Gästen langanhaltenden Applaus. Die Gäste waren beeindruckt, wie aus der kleinen Firma ein renommiertes Unternehmen entstand, das für beste Ausführung sämtlicher Arbeiten bei Malerei und Bodenbelägen steht.Für die musikalische Unterhaltung an diesem Abend sorgte die Hamburger Band "B-Connected", bei deren stimmungsvollen Songs die Tanzfläche stets gut gefüllt war. Zur späteren Stunde griff auch Hardy Best selbst zum Bass und spielte mit befreundeten Musikern. Auch im musikalischen Metier zeigte sich Hardy Best als Meister seines Fachs und begeisterte mit seinem Spiel.Hardy BestMeisterbetrieb Malerei undBodenbelägeBrauerstraße 3021244 BuchholzTel. 04181-39807Mobil: 0172-7472748Internet: www.hardybest.de E-Mail: info@hardy best.de